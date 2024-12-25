Astrolog Ferdi Bozduman: 2025 burçlar ve dünyayı değiştirecek olayların yılı olacak - Son Dakika
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Yaşam

Astrolog Ferdi Bozduman: 2025 burçlar ve dünyayı değiştirecek olayların yılı olacak

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Karma Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. 2025 yılına dair astrolojik öngörülerini paylaşan Bozduman, yeniay etkilerinden burçların yaşamlarına, küresel olaylardan ruhsal sözleşmelere kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.

25.12.2024 18:03
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Haberler.com'a konuk olan Karma Astrolog Ferdi Bozduman, 2025 yılına dair dikkat çeken astrolojik analizler yaptı. Bozduman, burçların kariyer ve aşk hayatındaki değişimlerden, toplu ölümler ve yeni bir salgına kadar pek çok önemli noktaya değindi.

Astrolog Ferdi Bozduman: 2025 burçlar ve dünyayı değiştirecek olayların yılı olacak

"2025 YILINDA HAYATLARIMIZDA CİDDİ DEĞİŞİMLER OLACAK"

Ferdi Bozduman, 2025 yılında gezegen geçişleriyle birlikte hayatlarımızda çok ciddi değişikliklerin yaşanacağını belirtti. Bu değişimlerin kaderde atılan adımlara göre olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Bozduman, her bireyin bu dönemde çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gelecek dönemde, özellikle iş ve kişisel yaşamda önemli dönüşümler yaşanabilir.

"KADERDE ATTIĞIN ADIMLAR, YENİ DÖNEMİ BELİRLEYECEK"

Bozduman, 2025'te bireylerin atacağı adımların kaderlerini belirleyeceğini söyledi. Özellikle 18.5 yılın hesaplaşmasının bitmesiyle, insanların geçmişteki hatalarından ders alarak yeni bir döneme geçmeleri gerektiğini ifade etti. "Kaderde atılan her adımın bir karşılığı vardır," diyen Bozduman, yaşamlarında değişim isteyenlerin bu dönemi fırsata çevirmeleri gerektiğini söyledi.

"KOÇ BURCU 2025'TE İLİŞKİLERDE YENİ BAŞLANGIÇLAR YAPACAK"

Koç burcu, 2025 yılı itibarıyla ilişkilerde önemli başlangıçlar yapacak. Bozduman, Koç burcunun evlilik ya da uzun süreli bir ilişkiye adım atacağını belirtti. Bu dönemde, Koç burçları için kişisel gelişim ve birlikte yol alacakları partnerle uyum sağlama açısından önemli bir dönem olacağına dikkat çekti.

"2025'TE GÖZLE GÖRÜNMEYEN VARLIKLARLA RUHSAL İLETİŞİM"

Ferdi Bozduman, gözle görülmeyen varlıklarla ruhsal bir iletişim kurduğunu ve bu kanal aracılığıyla tarot falını okuduğunu belirtti. Bu ruhsal bağların, insanın evrenle olan ilişkisinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Bozduman, özellikle ruhsal temizlik ve bilinçaltı çalışmaları yapmanın 2025 yılı için çok önemli olduğunu vurguladı.

"YENGEÇ VE KOÇ BURÇLARI ŞANSLI, İKİZLER VE BAŞAK ZORLANACAK"

2025 yılına dair yaptığı değerlendirmelerde Bozduman, Yengeç, Koç, Terazi ve Oğlak burçlarının en şanslı burçlar arasında yer alacağını söyledi. Yengeç burçları için kariyerlerinde büyük ilerlemeler ve yeni fırsatlar ortaya çıkacakken, Koç burçları için ilişki ve aile hayatlarında önemli dönüm noktaları yaşanacak. Ancak İkizler, Yay ve Başak burçları, daha fazla zorlukla karşılaşabilir.

"RETROLARDA GEÇMİŞİ DÜZENLEME FIRSATI VAR"

Bozduman, retro dönemlerinde geçmişten kalan işlerin tamamlanabileceğini belirtti. Yeni projelere başlamak yerine, tamamlanmamış işlere odaklanılmasının daha verimli olacağına dikkat çeken Bozduman, bu süreçlerin ruhsal bir temizlik ve yenilenme fırsatı sunduğunu ifade etti. Geçmişin izlerini temizlemek, yeni yıl için güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir zaman dilimi olacak.

Astrolog Ferdi Bozduman: 2025 burçlar ve dünyayı değiştirecek olayların yılı olacak

Gökay Kalaycıoğlu, Yeniay, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Astrolog Ferdi Bozduman: 2025 burçlar ve dünyayı değiştirecek olayların yılı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nis Ard:
    bak sennnn, attığımız adımlar kaderimizi belirliyormuş ev zaten öyle bunun için muneccin olmaya gerek yok 2 0 Yanıtla
  • Necmi K:
    Vay Bee.Sen nelerden biliyorsun Kamil.Yoksa sen muneccimin bi organını mi yedin.Hasstr çömez. 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Sanki Müneccim boşa kürek sallamayın 0 0 Yanıtla
  • Mahmut:
    Allah aşkına adam yerine koyup haber etmişler tipe bak falcı kendi bile inanamamış şaşkın ördek gibi 0 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bunlar ve benzer kişiler her sene sonu aynı himayeyle karşımıza çıkıyor.salliyorlar mantıken 2 cümle kuruyorlar sonra bizim bazı saftiriklerde bbunlarda keramet var sanıyor. sıkıyorsa bir olay söylesin önceden tahmin etsin varsayımlarla konuşmasın. 0 0 Yanıtla
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