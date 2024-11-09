Atatürk Köşkü'ne Ziyaretçi Rekoru

Yaşam

1) ATATÜRK KÖŞKÜ'NE ZİYARETÇİ AKINI

TRABZON'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü bu yılın ilk 10 ayında 297 bin 996 kişi, ziyaret etti. Ziyaretçi akınına uğrayan köşkün kapıları, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümünde ziyaretçilere ücretsiz açılacak.

Trabzon'un tarihi ve kültürel mirasını simgeleyen önemli bir yapı olan Atatürk Köşkü, kentte yaşayanların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. 19 ve 20'nci yüzyıl mimarisi ile inşa edilen köşk, özellikle Atatürk'ün burada bıraktığı izler dolayısıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler, köşkün içerisindeki Atatürk'e ait eşyaları ve fotoğrafları yakından görme şansı yakalarken, köşkün mimarisi ve iç dekorasyonu da dikkat çekici özellikler taşıyor. Tarihi değeriyle Trabzon'un en önemli turistik noktalarından biri olarak ön plana çıkan Atatürk Köşkü'nü, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Yaz aylarında rekor seviyede ziyaretçi ağırlayan Köşk, bu yılın ilk 10 ayında toplamda 297 bin 996 kişi tarafından ziyaret edildi.

AĞUSTOS AYINDA REKOR ZİYARETÇİ

Atatürk Köşkü, ağustos ayında rekor kırarak 81 bin 391 kişi tarafından gezildi. Köşk, temmuz ayında 63 bin 379, haziranda 34 bin 237, nisanda 14 bin 328, mayısta 29 bin 861 ocakta 10 bin 28, şubatta 8 bin 532 ve mart 9 bin 921 kişiyi ağırladı. Eylül ayında 28 bin 19 kişi, ekim ayında da 8 bin 309 ziyaretçi köşkü gezme fırsatı buldu.

'ANILARINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı nedeniyle 10 Kasım'da Atatürk Köşkü'nün kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarıyla dolu köşke yoğun ilgi gösterdikleri vurgulanarak, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde üç kez konakladığı köşkte anılarını yaşatmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı Atatürk'ü anmak üzere 10 Kasım'da Atatürk Köşkü'ne bekliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında, saygı ve rahmetle yad ediyoruz" denildi.

ATATÜRK KÖŞKÜ'NDE 344 ESER SERGİLENİYOR

Trabzon'un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina, 1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi Encümeni'nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde 2 gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı aldı ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana gönderdi. Köşk müzede; 19'uncu yüzyılın sonuyla 20'nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor.