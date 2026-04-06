Atık Kottan Kreatif Tasarımlar - Son Dakika
Atık Kottan Kreatif Tasarımlar

Atık Kottan Kreatif Tasarımlar
06.04.2026 12:31
Betül Erdin, atık kot pantolonlardan elbise, çanta ve pazar arabası üreterek geri dönüşüme katkı sağladı.

SAMSUN'da dikiş öğretmenliği yapan Betül Erdin, atık kot pantolonları toplayarak elbise, pazar arabası ve kadın çantaları üretti. Erdin, "Konumuz atık projesiydi. Bu doğrultuda bizler de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Benim temam genelde atık kot pantolonlardan kravat yapma fikri üzerine şekillendi. Bununla birlikte yalnızca kravatla sınırlı kalmadık; atık kot pantolonlardan pazar arabası ve çanta gibi farklı ürünler de ortaya çıkardık" dedi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde dikiş öğretmenliği yapan Betül Erdin, atık kot pantolonlarını kullanarak 3 arkadaşı ile birlikte elbise, pazar arabası ve kadın çantaları üretimi yaptı. Kot pantolonlar dışında da farklı çalışmalar ürettiklerini belirten Betül Erdin, "Kot projesinin dışında, elimizde bulunan eskiyen kravatları da değerlendirdik. Kullanılmayan elbiselerin ve bluzların yakalarında, kot pantolonların alt kısımlarında kravatları kullanarak etekler tasarladık. Bu şekilde farklı alanlarda değerlendirebildiğimiz çalışmalar yaptık. Supla üzerine de çalışmalarımız oldu" diye konuştu.

'AMACIM, KULLANILMAYACAK HİÇBİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKARMAMAKTI'

Atık malzemelerle daha fazla projelere imza atacaklarını söyleyen Erdin, "Konumuz atık projesiydi. Bu doğrultuda bizler de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Benim temam genelde atık kot pantolonlardan kravat yapma fikri üzerine şekillendi. Bununla birlikte yalnızca kravatla sınırlı kalmadık; atık kot pantolonlardan pazar arabası ve çanta gibi farklı ürünler de ortaya çıkardık. Kot atıklardan yaptığımız çalışmalar yaklaşık iki ay sürdü ve bu süreçte dört kişi birlikte çalıştık. Süreç boyunca temel amacım, kullanılmayacak hiçbir ürün ortaya çıkarmamaktı. Atığın yeniden atığa dönüşmesini istemedim. Tam aksine, her parçanın yeniden değerlendirildiği, geri dönüşümün gerçekten hayat bulduğu ürünler ortaya çıkarmayı hedefledim. Tüm çalışmalarımı da bu anlayışla sürdürdüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Atık Kottan Kreatif Tasarımlar - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz
Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
