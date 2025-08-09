Ayı Fotoğraflamak İçin 3 Bin Km Yol Aldı

DİYARBAKIRLI işinsanı ve yaban hayat fotoğrafçısı Turan Özfidan (39), Bitlis'teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda yaşayan bozayıların fotoğraflarını çekmek için, Moskova'dan aracıyla yola çıktı. 3 bin kilometre yol katedip 5 günde Bitlis'e gelen Özfidan, bozayılarla karşılaşınca deklanşöre bastı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Diyarbakırlı iş insanı ve yaban hayat fotoğrafçısı Turan Özfidan, bozayıları görüntülemek için otomobiliyle yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek Bitlis'teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'na geldi. 5 gün süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan Özfidan, bozayılarla karşılaşınca deklanşöre bastı. Ayıların ve bölgede yaşayan bazı kuşların bol bol fotoğrafını çeken Özfidan, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

'İLK FIRSATTA BİR DAHA GELECEĞİM'

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'na herkesin ömründe bir kez gelmesi gerektiğini belirten Özfidan, Türkiye'nin her karış toprağı altından daha değerli. Her parçası ayrı bir cennet, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı da öyle. Kesinlikle hayran kaldım ve bir daha, bir daha geleceğim. Ayılar aniden yola çıktı. Doğrusu pek şaşırdım ve bir o kadar da heyecanlandım. Ayılar yolda ilerlerken bol bol fotoğraf çektim, kesinlikle inanılmazdı. Burada onları görmek için 5 gün direksiyon salladım. Doğrusu buna değdi. Kesinlikle buraya bu ilk gelişim, sonuncusu olmayacak. İlk fırsatta bir daha geleceğim. Bitlisli hemşehrilerim buranın kıymetini iyi bilmeli. Buraya gelen vatandaşlar sağa sola rastgele çöp atmazlarsa daha iyi olacak. Burayı çok kirletmişler, bu bize yakışmıyor. Her gelen çöpünü kendisiyle şehre götürüp orada çöp konteynerine atsın dedi.