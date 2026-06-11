Ayı Saldırısına Uğrayan Adam Hayatta Kaldı - Son Dakika
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Ayı Saldırısına Uğrayan Adam Hayatta Kaldı

Ayı Saldırısına Uğrayan Adam Hayatta Kaldı
11.06.2026 16:41
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Artvin'de ayı saldırısında yaralanan Süleyman Saklar, nacakla kendini savunarak kurtuldu.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde evinin önünde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan Süleyman Saklar (60), elindeki nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, "Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, bir anda yolun alt kısmındaki ormandan önüne çıkan ayının saldırısına uğradı. Saklar, elinde bulunan nacakla kendisini korumaya çalıştı. El, kol ve bacaklarından yaralanan Saklar, nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Ayı, ormana yönelip uzaklaşırken, Saklar'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Saklar, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

'NACAKLA KENDİMİ SAVUNMAYA BAŞLADIM'

Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, saldırı sırasında soğukkanlılığını koruyarak ayıya karşı koyduğunu söyledi. Saklar, "Hayvanlarımı evimin yanında otlatıyordum. Yolun hemen altından çıkan ayı bana saldırdı. Elimde bulunan nacakla kendimi savunmaya başladım. Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bir süre sonra benden uzaklaştı ancak yeniden saldırdı. Bu kez beni sürüklemeye başladı. Yerde hem tekme atıyor hem de elimdeki nacakla vuruyordum. Sonunda beni bırakıp, ormanlık alana kaçtı. Yakınlarımın olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bu bölgede ayılar, her yıl vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Hayvanlarımıza zarar veriyor, evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Ben mücadele ederek kurtuldum ama burada bir çocuk ya da kadın olsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ayı Saldırısına Uğrayan Adam Hayatta Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kübra Köse Kübra Köse:
    çok korkunç bir olay çıkıp kurtulabilmiş çok şanslı aslında daha güvenli bir şekilde hayvanlarını beslemeleri gerekiyordu keşke bu gibi yüzlerce olay yaşanmıyor diye umuyorum 0 0 Yanıtla
  • Fatih Uzunkaya Fatih Uzunkaya:
    bu günümüzün insanları artık doğaya saygısı kalmadı evinin yanına hayvan mı otlatılır böyle şeyler eskiden olmazdı aile bütünlüğü kalmadı hepimiz kültürümüzü yitirdik işte 0 0 Yanıtla
  • Evrim Say Evrim Say:
    valla bu haberin video kaydı var mı çünkü böyle şeyler zaman zaman abartılıp anlatılıyo da gerçek ne bilinemio ayı saldırısı ciddi bir şey tabi ama net görüntü olmadan tam olarak inanmak zor bana hiç mi kamera yok o bölgede 0 0 Yanıtla
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