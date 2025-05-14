Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarının emekliliğine ilişkin sorulan soruları yanıtladı. Işıkhan, "Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak" dedi. Asgari ücrete ara zam konusunda ise "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence çok erken" ifadelerini kullandı.

14.05.2025 12:25  Güncelleme: 12:35
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarına emeklilik ve asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, "Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilere yönelik bir çalışmamız yok. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN ÇOK ERKEN"

"Asgari ücrete ara zam söz konusu mu" sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence çok erken" ifadelerini kullandı.

"AKSİLİK OLURSA TEMMUZ'DA ARA ZAM OLABİLİR" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz'da ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan\'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

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Son Dakika Yaşam Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • fmpsd69v55:
    milyonlar kademeli emeklilik bekliyor bir gün farkla emekliliği kaçıran 20 yıl bekliyor böyle adaletsizlik olmaz 112 14 Yanıtla
  • mert çelik:
    emeklı 14.5 verılırken butce yok para yok ama evde oturup dedıkodu yapan kadınlara butce var emeklılık var hangısı dogru 82 33 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Herkesi emekli edin ! 14.469 lira çok geliyor emekliye nereye harcayacağını şaşırdı iyice ! 50 4 Yanıtla
  • Bir Fikir Versen:
    2002 girişliyim ,kadın olarak 7000 günüm var,gece gündüz çalıştık prim ödedik Önce KADEME ,önce HAK sonra ne yaparsanız yapın. 44 6 Yanıtla
  • 12345:
    Demekki yakında erken seçim var, vaatler başladı, ev hanımlarına kanca atıyorlar 34 1 Yanıtla
  • Başım Ağrıyo:
    Önce haketmiş ama olamamış pirimleri 8000 9000 olan insanlar için çalışma olur..oy lazimmi oy 21 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    staj giriş leri sayilacak. 16 2 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Ağzımı sert bozucam artık artık yeter yeter ben 9000 gün prim yaptım 17 yıl emeklilik için bekliyorum kademeli ilk önce gelmeli Vedat ışıkhan 15 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Milletle kafa buluyor..... 15 0 Yanıtla
  • Lefkeli Demir:
    Önce hak edilmiş ve ellerinden alınmış olan kademeli emekliliği çıkarın. 1 günden 17 yıla mahkum olanların hakkını verin. Seçim yatırımı yapacağız diye baska kanallara geçmeyin. Nasıl eyt sizi korkuttu ise kademeli emeklilik bekleyenler de korkutmalı. Eyt kadar mağdur var 4 1 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Bunların gerçekten halk için mi çalıştığını sanıyorsunuz? Gerçekten kadınları emekli etmek için mi çalıştığını sanıyorsunuz? Kadınlar prim ödesin, kasaya biraz para düşsün, günü kurtaralım'ın derdindeler. Biliyorsunuz kasa tam takır. Tek dertleri halkı oyalayıp, kasaya az da olsa bara akıtmak. 4 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu zihniyetin en büyük hikayesi gerçekten milleti belir sınırlar içersinde tutup, koyunlaştırmak,zaten bunu yaptılar.Yapmaya devam ediyorlar...Sen önce hak edilmiş emekli maaşlarının %50 sini kesmişsin...Sonra kalkmışsın ev hanımlarının emekliliği den bahsediyorsun?Daha nerden ne keserek yapacaksın onu...? 5 0 Yanıtla
  • alos :
    AKSİLİK YOK .KK İÇİN HER ŞEY GÜLLÜK GÜLÜSTANLIK 3 2 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Lan %85 komşumun kızının engelli aylığını kestiler beee. E engelli eşimin aylığını kestiler. Sebep; devletin gücü yok. Engellilerin aylığını kesen adam, ev hanımlarınımı emekli yapacak? Özal günü kurtarmak için konut edindirme yönetmeliği (KEY) çıkardı. Kasaya biraz para aktı ve günü kurtardı. O zaman bir dana parası aldılar, 20 sene sonra bir horoz ?? parası olarak geri ödediler. 4 0 Yanıtla
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