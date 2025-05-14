Bakan Işıkhan\'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarına emeklilik ve asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, "Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilere yönelik bir çalışmamız yok. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN ÇOK ERKEN"

"Asgari ücrete ara zam söz konusu mu" sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence çok erken" ifadelerini kullandı.

"AKSİLİK OLURSA TEMMUZ'DA ARA ZAM OLABİLİR" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz'da ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.