İstanbul\'da tüm bağlantı gişeleri kaldırılıyor

Yaşam

Mustafa Sarıgül\'ü aday olarak isteyen 2 il belli oldu

Akaryakıta bir zam daha geliyor

Akşener, parti grubunda böyle haykırdı: Bizi Saray değil Saraçhane engelliyor

Bir anket daha geldi! İşte İstanbul\'da son durum

İstanbul'daki trafik sorununu çözmek için yeni bir adım atılıyor. Megakentte bulunan tüm gişeler kaldırılıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları belli oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişelerin kaldırılacağını duyurdu.

BAKAN URALOĞLU DUYURDU

İstanbul'da tüm karayollarında gişeler kalkacak. Haberi Bakan Uraloğlu verdi. Bakan Uraloğlu, Yeni Şafak gazetesine konuştu. Kentteki trafiği rahatlatmak için harekete geçtiklerini söyleyen Uraloğlu, trafiği rahatlatmak için tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Uraloğlu, "Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık." dedi." ifadelerini kullandı.

TÜM GİŞELER KALDIRILACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy'de yer alan tüm gişeler kaldırılacak. Bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopilerin kaldırılacağını belirten Uraloğlu, daha hızlı ve güvenli geçiş hedeflediklerini belirtti.