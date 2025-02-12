Sivas'ın Zara ilçesinde anne ve kız kardeşleriyle pazara giden küçük bir çocuk, tezgahtaki balıkları görünce annesine "Biz de alalım" dedi. Ancak annesinin olumsuz yanıt vermesi üzerine iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı.
Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balık olmadan eve gitmeyeceğini söyledi. Bu duruma daha fazla dayanamayan esnaf, çocuğa büyük bir balık hediye etti.
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çocuk, çok istediği balığı kucaklayarak evin yolunu tuttu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Yaşam › Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti - Son Dakika
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