Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

Yaşam

Mertens ile fotoğrafı olay oldu

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Sivas'ın Zara ilçesinde anne ve kız kardeşleriyle pazara giden küçük bir çocuk, tezgahtaki balıkları görünce annesine "Biz de alalım" dedi. Ancak annesinin olumsuz yanıt vermesi üzerine iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı.

İMDADA ESNAF YETİŞTİ

Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balık olmadan eve gitmeyeceğini söyledi. Bu duruma daha fazla dayanamayan esnaf, çocuğa büyük bir balık hediye etti.

BALIĞI KUCAKLAYIP GİTTİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çocuk, çok istediği balığı kucaklayarak evin yolunu tuttu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.