Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti - Son Dakika
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Yaşam

Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

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Pazarda annesinden balık isteyen ancak olumsuz yanıt alan çocuğun döktüğü gözyaşına esnaf duyarsız kalamadı ve ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

12.02.2025 17:32  Güncelleme: 17:40
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Sivas'ın Zara ilçesinde anne ve kız kardeşleriyle pazara giden küçük bir çocuk, tezgahtaki balıkları görünce annesine "Biz de alalım" dedi. Ancak annesinin olumsuz yanıt vermesi üzerine iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı.

İMDADA ESNAF YETİŞTİ

Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balık olmadan eve gitmeyeceğini söyledi. Bu duruma daha fazla dayanamayan esnaf, çocuğa büyük bir balık hediye etti.

BALIĞI KUCAKLAYIP GİTTİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çocuk, çok istediği balığı kucaklayarak evin yolunu tuttu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

Yerel Haberler, Yaşam, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe ve ekepeliler utanırmı sanmam hatta tarın haberlerde bu ailenin balık fabrikası olduğunu söyleyen yalan haber bile izleriz takipte kalın bu haberi 809 262 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    sizi bu hale düşürenler utansın 231 84 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ALLAH birinizi bin etsin esnaf abilerim 185 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Küçük Çocukları Alet Ediyorlar Böyle işte Zavallılar 41 134 Yanıtla
  • Önder Avaz:
    Dünya iyi insanların hürmetine dönüyor helal olsun esnaf kardeşimize 158 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çocukları Kullanın Bakalım 31 122 Yanıtla
  • Ersan Yiğit:
    İyilik bu mu şimdi kamera var balığı kucağına almış, bunları haber diye yayınlıyorsunuz. Bu site haber yapmadan önce inceleniyor galiba 9 65 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Helal olsun kardeşlerim o çocuğun yüzünü güldürdünüzya Allah bereketler ihsan etsin.3 tane uçakla gidip yanında tog götürenlere ders olsun bu millete bunlar yaşatılmaz zenginliğin içerisinden millete fakirlik yaşatılmaz…. 50 7 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    var ol gönlü yüreği zengin insan 51 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    hadi bu sefer o balığı esnaf verdi başka sefere başka çocuğa ne yapacak şu idare etme kültüründen kurtulmazsak yoksulluğu sırtımızdan atamayız hiçbir zaman 33 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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