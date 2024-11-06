Balıkçılar Flamingoyu Kurtardı

Yaşam

İZMİR'de, tekne ile açılan balıkçılar, üzerine misina ipi dolanan flamingoyu kurtardı.

İzmir Körfezi'nde bulunan Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında sabah saatlerinde 'Berlin' isimli tekneyle açılan balıkçılar Murat Değişmez, Tolgacan Pusat ve Davood Mohammadi, üzerine misina ipi dolanmış bin flamingoyu fark etti. Uçamayan flamingoyu tekneye alan balıkçılar, üzerine dolanan misinadan kurtarıp, tekrar denize bıraktı. Balıkçılar, o anları cep telefonu ile kaydetti.