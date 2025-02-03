Batman'a Afrikalı damat - Son Dakika
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Yaşam

Batman'a Afrikalı damat

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Muğla'da üniversite okurken kütüphanede tanışan 27 yaşındaki Gülbahar Aslan ile 30 yaşındaki Nijerli Facial Yacine, Batman'da düzenlenen törenle nişanlandı.

03.02.2025 14:24
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Nijer'den Muğla'daki Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Matematik Bölümü okumak için gelen Facial Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken, aynı üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Bir süre arkadaşlık eden Facial ve Gülbahar, evlilik kararı aldı. Kentteki bir isteme evinde yapılan törende, üniversiteden bir öğretmeni, Gülbahar'ı Facial için babasından istedi. Ardından çift, yüzük takarak nişanlandı.

Batman'a Afrikalı damat

Nişan törenine Nijer'den gelen Facial'in kardeşi ve arkadaşları da katıldı. Yüzüklerin takılmasının ardından çift, dans etti. Törende Facial'in Nijer'deki ailesi de telefonla görüntülü görüştü.

Batman'a Afrikalı damat

"ÜNİVERSİTEDE KALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Gülbahar ile arkadaşlığının zamanla ilerlediğini belirten Faical Yacine, "2014'te Nijer'den üniversite okumak için Muğla'ya geldim. Ben normalde çok çalışkan bir çocuğum. Hep kütüphanedeyim. Allah'tan çalışkanım. Ders çalışıyordum. Hanımefendi de o zaman karşıma çıktı. Tabii ilk olarak çok güzel arkadaşlığımızı sürdürdük. Çok güzel şeyler paylaştık birlikte. Zor durumlarda, iyi anlarda birlikteydik ama o zamanlar tabii arkadaşlık duygusu var. Sonra baktık gittikçe duygular değişiyor. İnsan bir diğer kişinin yanında fazla zaman geçirince onu tanıyacak.

Batman'a Afrikalı damat

Tanıdıktan sonra da görecek. Tabii onun peşinden çok koştum ama ben de bir şey istiyorsam, onu bulmak için elimden geleni yapıyorum ve çok şükür şimdi oldu. Daha olmadan yani daha kesinleşmeden aileme dedim. 'Bir kız gördüm, çok beğendim' dedim. Çünkü onlar bilsin, daha adım atmadan bilsinler, diye söyledim. Çok merak ettiler. Anlattım onlara. Yani onlar bizim ilişki olmadan daha 1 sene önce bildiler. Muğla'da Matematik Bölümü'ndeyim. Doktora yapıyorum, doktoradan sonra üniversitede kalmayı düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım" dedi.

Batman'a Afrikalı damat

"AİLELER BAŞTA ŞAŞIRSALAR DA..."

Ailelerinin ilk başlarda şaşırdığını belirten Gülbahar Aslan, "Muğla'da Okul Öncesi Öğretmenliğini kazanarak gittim. O sene sınav haftasında kütüphaneye gittiğim esnada Faical ile tanıştım. O şekilde 2-3 yıl boyunca çok güzel yakın arkadaşlığımız oldu. Sonradan bu şekilde dönüştü. Sürekli bazı şeyleri paylaşıyoruz. İşleri, güçleri paylaşırken aslında birbirimize çok uygun olduğumuzu gördük. Duygusal olarak da duygularımız değişince birlikte daha çok zaman geçirmeye başladık ve evliliğe adım atma kararı aldık. Aileler en başta şaşırsalar da sonrasında saygı duydular ve süreç bu şekilde ilerledi" diye konuştu.

Batman\'a Afrikalı damat

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Son Dakika Yaşam Batman'a Afrikalı damat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Güven Yaşar:
    küçüğe razı gelmemiş batmanlı 11 2 Yanıtla
  • Önder null:
    buyuk yemek istiyor 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    afrikalı damatı bırak batmanı nerden buldun 3 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    olacak iş değil kesin parası için evlendi başka izahat olamaz zaten . kadın parayı sever 0 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    akasya durağı aklıma geldi. osman aga elektrikli testerisiyle şimdi gelir 1 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Karabük ten gelmiş olmasın :)) 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bu ne seviyesiz yorumlar :( Kafayımı yediniz? 0 0 Yanıtla
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