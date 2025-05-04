Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Batman'ın Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25'i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı.
Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.
Son Dakika › Yaşam › Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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