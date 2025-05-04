Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı

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Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucunda oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

04.05.2025 21:28
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Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Batman'ın Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25'i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı.

İMDATLARINA KEPÇE YETİŞTİ

Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

Batman Çayı\'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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