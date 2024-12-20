Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor - Son Dakika
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Yaşam

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor

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Beyin kanaması geçirdikten sonra sağlığına kavuşan usta aktör Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor. "Kızıl Goncalar" dizisiyle anlaşan Tanrıöğen tarikat liderini canlandıracak.

20.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:20
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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyat oldu. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde 1.5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan Tanrıöğen, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrıldı. Art arda ameliyatlar geçiren usta oyuncu, aradan geçen bir yıl içinde sağlığına kavuştu.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor

"KIZIL GONCALAR" İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere dönme kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la el sıkışan oyuncu, "Kızıl Goncalar" ile ekranlara dönecek. Tanrıöğen dizide tarikat liderine hayat verecek.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı. 2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor

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Son Dakika Yaşam Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor - Son Dakika

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