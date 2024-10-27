Beyin Kanamasından Hayatını Kaybeden Üsteğmen Defnedildi

Yaşam

1) BEYİN KANAMASINDAN YAŞAMINI YİTİREN ÜSTEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

MARDİN'de vatani görevini yaparken kalp krizi geçiren, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Üsteğmen Fatih Çelik (30), Erzurum'da toprağa verildi.

Erzurum'da yaşayan Zehra-Osman Çelik çiftinin 3 çoğunun tek erkek çocuğu ve nişanlı olan Üsteğmen Fatih Çelik, 14'üncü Komando Tugayı Mardin'in Midyat ilçesinde vatani görevini yaparken 18 Aralık 2023'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle Mardin Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, 6 Ocak'ta ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çelik, dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Üsteğmen Fatih Çelik için Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde tören düzenlendi. Törene protokol, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Fatih Çelik'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çelik, asri mezarlıkta toprağa verildi.