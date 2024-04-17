CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar - Son Dakika
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Yaşam

CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar

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31 Mart yerel seçimlerinde sürpriz bir sonuçla yıllar sonra CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahiliyle ilgili yeni bir kararı yürürlüğe koydu. Buna göre kıyının kamu kullanımına kapatılmasına neden olan prefabrik kulübe ve sahili sınırlandıran çitler kaldırıldı.

17.04.2024 09:10  Güncelleme: 09:15
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Karaköy sahilinde kıyının kamu kullanımına kapatılmasına neden olan prefabrik kulübe ve sahili sınırlandıran çitler Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Karaköy sahil olarak bilinen Kemankeş mahallesinde yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü, kamusal kullanım alanının sınırlandığı, yaya akışının engellendiği ve bu alandan gemi yanaştığı tespit edildi. Vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan uygulamaya itiraz etmeleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.

"HEDEFİMİZ DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT"

31 Mart seçimlerinde yıllar sonra AK Parti'den CHP yönetimine geçen Beyoğlu Belediyesi, sahil şeridinin vatandaşın kullanımına yeniden açılmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden "Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak" açıklamasında bulundu.

CHP\'ye geçen Beyoğlu Belediyesi\'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar

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Son Dakika Yaşam CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • yakup suri : Mükemmel haber ... ellerinize sağlık 311 16 Yanıtla Tolga Arslanoğlu: Yorumları beğenmeyen troller, ne olsun istiyorsunuz. 83 11 yakup suri : tolga dostum sen zaten neden dislike attıklarını biliyosun :) 33 10
  • TC Umut Şentürk: Oh once mangal zehirini yasakladılar simdi yayalara uygun yerler ellerine saglık 185 18 Yanıtla
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  • fatih mazlum: Dogruya dogru guzel haber bize actiginiz publarla genel evlerle degil bunlarla gelin 91 25 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar - Son Dakika
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