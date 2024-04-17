Karaköy sahilinde kıyının kamu kullanımına kapatılmasına neden olan prefabrik kulübe ve sahili sınırlandıran çitler Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırıldı.
Beyoğlu'nda Karaköy sahil olarak bilinen Kemankeş mahallesinde yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü, kamusal kullanım alanının sınırlandığı, yaya akışının engellendiği ve bu alandan gemi yanaştığı tespit edildi. Vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan uygulamaya itiraz etmeleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.
31 Mart seçimlerinde yıllar sonra AK Parti'den CHP yönetimine geçen Beyoğlu Belediyesi, sahil şeridinin vatandaşın kullanımına yeniden açılmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden "Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Yaşam › CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nden Karaköy sahiliyle ilgili yeni karar - Son Dakika
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