Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar - Son Dakika
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Yaşam

Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar

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Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Nazarın çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirten Şentürk, nazarın ölüme kadar götürebileceğini söyledi. Kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklamasının olmadığını ifade eden Şentürk, sosyal medyada gençlerin ritüel adı altında büyü yaptığını vurguladı.

18.03.2025 15:06  Güncelleme: 16:09
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Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Nazarın çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirten Şentürk, nazarın ölüme kadar götürebileceğini söyledi. Kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklamasının olmadığını ifade eden Şentürk, sosyal medyada gençlerin ritüel adı altında büyü yaptığını vurguladı.

"NAZAR, ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIKLARINDAN BİRİ"

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, nazarın göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek olduğunu belirterek, "Nazar, inanılması gereken bir husus; çağımızın en büyük hastalıklarından biri. İnsanlar nazarın etkisiyle hasta olabilir hatta ölümle bile sonuçlanabilir" dedi. Nazara karşı en etkili korunma yönteminin dua olduğunu ifade eden Şentürk, "Duaya inanmayan, Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor anlamına gelir" diyerek inancın önemine dikkat çekti.

Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar

"SOSYAL MEDYADA GENÇLER RİTÜEL ADI ALTINDA BÜYÜ YAPIYOR"

Günümüzde sosyal medyanın metafizik konularını yanlış yönlendirdiğini savunan Şentürk, "Sosyal medya, insanları büyüye teşvik ediyor. Gençler, ritüel adı altında büyü yapıyorlar ve bu son derece tehlikeli bir durum" diye konuştu. Kurşun döktürmenin bilimsel bir temeli olmadığını belirten Şentürk, "Kurşun döktürmenin bilimsel bir açıklaması yok, tamamen psikolojik bir rahatlama söz konusu" ifadelerini kullandı.

Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar

"CİNLER VE METAFİZİK ALEM ÜZERİNE ÇARPICI AÇIKLAMALAR"

Cinlerin defne yaprağından ya da sirkeden korkmasının mümkün olmadığını belirten Şentürk, metafizik dünyayı anlamak için Farsça bilmenin şart olduğunu söyledi. "Üç harfliler, bizden daha âlim, daha bilgili, daha hafız varlıklardır" diyen Şentürk, cinler alemiyle ilgili merak edilen konulara da değindi. Karabasan'ın varlığı hakkında konuşan Şentürk, "Yedi tane cin padişahı vardır, Karabasan da onlardan biri. Karabasan'ın arkasında kesinlikle büyü vardır" diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar

Gökay Kalaycıoğlu, Sosyal Medya, Psikoloji, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar - Son Dakika

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