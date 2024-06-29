Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü'nü Kaybedeceğiz - Son Dakika
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Yaşam

Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü'nü Kaybedeceğiz

Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü\'nü Kaybedeceğiz

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün giderek tehlike altına girdiğini belirtti. Kesici, son 10 yıldır yapılan yanlış müdahaleler sonucunda gölün doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin azaldığını, su kalitesinin olumsuzlaştığını ifade etti.

29.06.2024 08:26
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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BÖYLE DEVAM EDERSE SALDA GÖLÜNÜ KAYBEDECEĞİZ"

Salda Gölü giderek tehlike altına girdiğini vurgulayan TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Salda Gölü'ne ayakkabıyla dahi girilmemeli. Göle eliniz, vücudunuz, ayağınız değmesin sadece gözünüz değsin uyarılarında bulunuyoruz. Salda Gölü'nün çevresinde sigara dahi içmeyin o kadar hassas ve kırılgan bir göl. Son 10 yıldır yapılan yanlış müdahaleler sonucunda Salda Göle giderek tehlike altına girdi. Doğal güzellikler gidiyor, biyolojik çeşitlilik azalıyor. Su kalitesi giderek olumsuzlaşıyor. Su kalitesinin olumsuz olması gölün turkuaz renginin kaybolmasına neden oluyor. Böyle giderse Salda Gölü'nü kaybedeceğiz." dedi.

Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü'nü Kaybedeceğiz
Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü'nü Kaybedeceğiz

Burdur, Salda, Çevre, Doğa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: Böyle giderse Salda Gölü'nü Kaybedeceğiz - Son Dakika

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