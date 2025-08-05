Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

II. Abdülhamid'in torunu olduğunu öne sürerek kamuoyunda "şehzade" unvanıyla tanınan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun tarih bölümü diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. İddiaların ardından diploması iptal edilen Osmanoğlu'na tepkiler çığ gibi...

Uzun süredir çeşitli televizyon programlarına "Osmanoğlu soyundan gelen torun" olarak katılan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kayıhan Osmanoğlu, sahip olduğunu beyan ettiği tarih bölümü diplomasıyla akademik unvan da kullanıyordu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda belgenin geçerli olmadığı ve sahte yollarla elde edildiği tespit edildi. Bu gelişme sonrası diploma iptal edildi.

"ŞEHZADEMİZ BİR GECEDE CAHİL KALDI"

Diploma skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. En çok paylaşılan espri ise "Şehzademiz bir gecede cahil kaldı" ifadesi oldu. Konuya dair açıklama yapan Osmanoğlu, kendisine yönelik tepkileri "Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor" diyerek yorumladı. Ancak bazı tarihçiler ve sosyal medya kullanıcıları, bu savunmanın yetersiz ve tutarsız olduğunu belirtti.

"KOCA PADİŞAHI MEZARINDA TERS DÖNDÜRDÜN"

Tepkiler arasında en dikkat çeken yorumlardan biri ise "Deden Abdülhamid'e Siyonist Theodor Herzl bile senin verdiğin zararı veremezdi. Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam" oldu.

DEFALARCA E-DEVLET'E GİRMİŞ

Öte yandan sahte diploma çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sahte diploma için dolandırıcılara başvuran Osmanlı torununun, cep telefonundan defalarca e-devlet üzerinden mezuniyet kaydını sorguladığı öğrenildi.