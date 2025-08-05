Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün - Son Dakika
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Yaşam

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
05.08.2025 11:24
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Sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu için ''Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam'' yorumları yapılıyor. Konuya dair açıklama yapan Osmanoğlu, kendisine yönelik tepkileri ''Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor'' diyerek yorumladı.

II. Abdülhamid'in torunu olduğunu öne sürerek kamuoyunda "şehzade" unvanıyla tanınan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun tarih bölümü diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. İddiaların ardından diploması iptal edilen Osmanoğlu'na tepkiler çığ gibi...

Uzun süredir çeşitli televizyon programlarına "Osmanoğlu soyundan gelen torun" olarak katılan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kayıhan Osmanoğlu, sahip olduğunu beyan ettiği tarih bölümü diplomasıyla akademik unvan da kullanıyordu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda belgenin geçerli olmadığı ve sahte yollarla elde edildiği tespit edildi. Bu gelişme sonrası diploma iptal edildi.

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

"ŞEHZADEMİZ BİR GECEDE CAHİL KALDI"

Diploma skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. En çok paylaşılan espri ise "Şehzademiz bir gecede cahil kaldı" ifadesi oldu. Konuya dair açıklama yapan Osmanoğlu, kendisine yönelik tepkileri "Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyor" diyerek yorumladı. Ancak bazı tarihçiler ve sosyal medya kullanıcıları, bu savunmanın yetersiz ve tutarsız olduğunu belirtti.

Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün

"KOCA PADİŞAHI MEZARINDA TERS DÖNDÜRDÜN"

Tepkiler arasında en dikkat çeken yorumlardan biri ise "Deden Abdülhamid'e Siyonist Theodor Herzl bile senin verdiğin zararı veremezdi. Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam" oldu.

DEFALARCA E-DEVLET'E GİRMİŞ

Öte yandan sahte diploma çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sahte diploma için dolandırıcılara başvuran Osmanlı torununun, cep telefonundan defalarca e-devlet üzerinden mezuniyet kaydını sorguladığı öğrenildi.

Abdülhamid Han, Kayıhan, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer Kestek:
    Mustafa Kemal Atatürk olmasa şimdi bu cahil herif bizim padişahımız olacaktı 71 42 Yanıtla
    Fırat Karakayacı:
    yanlış düşünüyorsun ayyaşlar olmasaydı şimdi daha iyi yerlerdeydik 0 0
  • Erol Yurt:
    Bu cevabına karşı insanlar şimdide dedeni silkeleyecekler 45 22 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    kurumlarin süzgeçten geçmesi lazım ,?? müslümanız elhamdülillah derseniz ama Allah korkunuz varmı acaba sizin kul hakkı nedir bilirmisiniz sorsak domuz eti yemezssiniz .. ?? 47 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Eşelesen daha diplomasız kimler çıkacak. Kimisi korunuyor maalesef 43 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    öyle bir dedenin böyle bir torunu olamaz yaw inanmıyorum buda sahnedir kesin 25 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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