Boğa Saldırısından Kaçan Şoför: 'Erkekliğin Yüzde 90'ı Kaçmaktır'

'ERKEKLİĞİN YÜZDE 90'I KAÇMAKTIR'

Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, "Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti. Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim. Boğa, diğer taraftan geçip gittiğinde tekrar aracıma binip devam ettim. Erkekliğin yüzde 90'ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyorö dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,