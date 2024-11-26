Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi - Son Dakika
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Yaşam

Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi

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Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bozkurt işareti yapan çocuğu uyaran kişiye ''Bırakın yapsın çocuk. Bozkurt siyasi partinin değil, Türk milletinin sembolüdür'' diyerek uyarıda bulundu.

26.11.2024 12:04
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CHP'li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen bir çocuk poz verirken bozkurt işareti yaptı. Çocuğu uyaran kişiye Kaya, "Bırakın yapsın çocuk, Türk'ün sembolüdür Bozkurt" sözleri ile tepki gösterdi. Kaya'nın yanıtının ardından bozkurt işareti ile yeniden poz verildi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP\'li başkan hemen devreye girdi

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Son Dakika Yaşam Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Süleyman kor:
    Bu chp zihniyeti işarete dahi tahammül edemiyorlar ama Mardin’e PKK lılara destek olmak için apar topar gidiyorlar 94 80 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Helal sana başkan, akape kpekleri olsa çocuğu kovarlardı hemen 60 82 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Saray soytarilari çocuğun bile pisikolojisini bozmuslar 39 66 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Geliyo Türk gelçliği 63 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CHPKK NIN TAHAMMÜL SEVİYESİ BU KADAR AMA DEMLİKÇİLER MARDİNE ÇAĞIRINCA KOŞA KOŞA GİDERLER VATAN HAİNLİĞİNİN BU KADARINADA PES 33 16 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yorumlara bakarmısın? Beyin kirada.Bozkurt işareti Türklerin sembolüdür.Akp liler bu konuda en son konuşacak secmendir. 2 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Kontrollü tiyatro oy hesabı 2 0 Yanıtla
  • Osman Demir:
    Başkan güzel bir harekette bulunmuş bazı ortak değerler hepimizin helede bir çocuk içinse daha da güzel bravo başkan 1 0 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Kim olduğunu bilmiyorum tanımıyorum ama helal olsun 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    O yavruya engel olan dangalak nerden geldiğini bilmiyorsa o yavrulara kötü örnektir o kişinin yaptığı hareket o yavruda travma yaratır 0 0 Yanıtla
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