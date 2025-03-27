Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye\'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

OPTİMAR Araştırma'nın ''Türkiye'nin nabzı'' anketine göre, Türk halkının dini ibadet alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çekici veriler ortaya çıktı. İşte namaz, zekat, fitre, sadaka verme ve oruç tutma oranları...

27.03.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OPTİMAR Araştırma, Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin nabzı" araştırmasında, katılımcılara çeşitli dini ibadet alışkanlıkları soruldu. Araştırmanın sonuçları, Türk halkının dini vecibelerini yerine getirme oranlarını gösterdi.

YÜZDE 42'LİK KESİM DÜZENLİ NAMAZ KILIYOR

Namaz kılma oranlarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 42,8'i düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, yüzde 22,6'sı fırsat buldukça namaz kıldığını ifade etti. Yalnızca cuma namazı kılanların oranı ise yüzde 6,2 olarak kaydedildi. Nadiren namaz kılanların oranı yüzde 19,6 olurken, namaz kılmayanlar ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

YÜZDE 59'LUK KESİM ZEKAT VERİYOR

Zekât verme alışkanlıkları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 59,3'ü zekât verdiğini belirtirken, yüzde 32,2'si vermediğini söyledi. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 8,5 oldu. Benzer şekilde, fitre verme oranı da yüzde 59,3 ile aynı seviyede seyretti. Sadaka verme konusunda ise, katılımcıların yüzde 69,2'si sadaka verdiğini belirtirken, yüzde 22,4'ü vermediğini ifade etti. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8,4 oldu.

RAMAZAN BOYUNCA ORUÇ TUTANLARIN ORANI...

Oruç tutma alışkanlıklarıyla ilgili olarak, Ramazan boyunca oruç tutanların oranı yüzde 57,8 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Ramazanın bir kısmında oruç tutanlar ise yüzde 17,6 oldu. Ramazan dışında oruç tutanların oranı ise yüzde 11,6 olarak kaydedildi. Nadiren oruç tutanlar ise yüzde 6,1 oldu. Hiç oruç tutmayanların oranı ise yüzde 6,9 olarak belirlendi.

İşte OPTİMAR Araştırma'nın o anketi;

Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Türkiye, Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • BURAK HANZADE:
    dinden soğuttunuz ln milleti oruç ekmek yememek su içmemekle tutulmaz kul hakkı yemeyenlerin oranını paylaş ! at kafası oruç tutmayanları fişleyecek aklı sıra her bku ye ekmek yeme su içme oruç olsun adı 172 230 Yanıtla
  • tolga altun:
    ankette yalan söyleyenlerin orani %80 347 8 Yanıtla
  • Selami Gelekli:
    (BURAK HANZADE:) konuştu bal kabağı 98 67 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bu oranlara inanmıyorum. Sultan Ahmet Camii'nde bence yapıldı bu anket. 146 13 Yanıtla
  • ayşe onat:
    belliki hiç oruç tutmayanlar oruç tutanlara fetva veriyor .hayırdır sizlere mi kaldı ibadet edenlerin hali.kendiniz için hiçbirşey yapmıyorsunuz bırakın yapanları dinden soğutmayın.ayrıca Allah için yapılan ibadet hiç kimsenin yorumuna açık değil.ibadet davranışları değil onuda biraz etkenler de Allah'a olan borcunu ödemektir.sizlerin kafasındaki ibadet eden keriz olmalı düşüncesi anlamsız ve boş bir düşüncedir..... 86 24 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yüzde 56 ise yalan payını duş yüzde 40 maximum, dindar nesil yetiştiren ahkahape dönemi işte 54 47 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    bu verilere Arabistan'da bile yok. Benim olduğum yerde oruç tutma oranı yüzde 6-7. Zekat veren binde 3-4 seviyesinde. Optimar acil şekilde dükkanı kapatmalı 73 12 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    valla bana kimse anket yapmaya gelmedi 62 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bana kimse oruç tutuyor musun diye soru sormadı .böyle bir anket yapılmadı yani 41 4 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    ENTERESAN BİR TESPİT...? 37 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:49:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement