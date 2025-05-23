Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

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Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
23.05.2025 14:37
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Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Haber Videosu

TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti.

Yeni nesil suç örgütlerinin cirit atması, cinsel istismar içerikleri ve pedofili paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen TikTok, son olarak etkileşin uğruna çocuğunu kullanan bir annenin skandalıyla gündeme geldi.

SÜREKLİ ÇOCUĞUNU KIŞKIRTIYOR

Söz konusu videolarda, anne kasıtlı olarak çocuğunu duygusal ve psikolojik açıdan zor durumda bırakacak kışkırtıcı davranışlarda bulunarak oğlunun tepkilerini kayıt altına alıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"AİLE GÜVENLİĞİ MODELİ BU MU?"

Videoya gelen tepkiler arasında, platformun içerik denetleme politikaları da sorgulandı. Sosyal medya kullanıcıları, "TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?" diyerek uygulamanın çocuklara yönelik riskli içeriklere yeterince müdahale etmediğini ifade etti. Tepkiler üzerine platformun bu konuda etkili bir adım atması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Sosyal Medya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    Manukyan bile bunlardan daha edepliydi 108 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    devlet gereksğ şeylerle vakit yoracağına bu tip kanalları kapatsınlar millet çileden çıktı bedava para yolu bulmuşlar 43 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    yazık. çürümüşlüğün ekrana vurmuş hali. 36 1 Yanıtla
  • Bahri Gün:
    Aile yılı... 22 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bakın arkadaşlar çok önemli bir detayı kaçırıyoruz dikkat ederseniz toplumsal çöküşe çanak tutulup böyle olaylara asla önlem alınmıyor her gün cinayet gündelik bir olay gibi ama hiçbir caydırıcı kanun çıkmıyor bence bu olaylardan daha tehlikeli bu olaylara izin verenler 17 0 Yanıtla
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