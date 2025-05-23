Yeni nesil suç örgütlerinin cirit atması, cinsel istismar içerikleri ve pedofili paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen TikTok, son olarak etkileşin uğruna çocuğunu kullanan bir annenin skandalıyla gündeme geldi.
Söz konusu videolarda, anne kasıtlı olarak çocuğunu duygusal ve psikolojik açıdan zor durumda bırakacak kışkırtıcı davranışlarda bulunarak oğlunun tepkilerini kayıt altına alıyor. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından sert bir şekilde eleştirildi.
Videoya gelen tepkiler arasında, platformun içerik denetleme politikaları da sorgulandı. Sosyal medya kullanıcıları, "TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?" diyerek uygulamanın çocuklara yönelik riskli içeriklere yeterince müdahale etmediğini ifade etti. Tepkiler üzerine platformun bu konuda etkili bir adım atması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)