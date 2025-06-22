Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
22.06.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yayınladığı son listede, ünlü bir baharat firmasının tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullandığı belirlendi. Ayrıca 3 çay markasının ürünlerinde de gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın, 20 Haziran 2025 tarihli son listesi internet sitesinde yayımlandı. Firmaların yaptığı dolandırıcılıklar pes dedirtti.

BİBER YERİNE DOMATES

Daha önce de benzer gerekçelerle ifşa edilen Arifoğlu markasının vatandaşları kandırmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı. Arifoğlu'nun tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.

ÇAYIN İÇİNE GIDA BOYASI ATMIŞLAR

Ayrıca listede üç farklı çay markası da yer aldı. Ebu Said, Akboz Gıda ve Seylon markalarının Seylan tipi çaylarda renk koyulaştırmak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 3475082Ak:
    arifoglu iyice soğuttu kendinden beni.. 1 değil 2 değil kapatın su firmayı cezayı basip 343 0 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    makarna da yasaklanması lazım yoksa makarna yiye yiye kuduruyor akepelileri 52 110 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    siz birde şu a k p nin kolladığı markaları iş yerlerini müteahhitleri kontrol etseniz neler çıkacak neler 56 33 Yanıtla
  • selami inel:
    devlet devlet degilki vatandaşın sağlığı ile oynayani kapatıp men edeceksin bunlar ceza yazıyor parayı alıyor bidaha yapsınlar bidaha alalım tek mantık para 44 8 Yanıtla
  • Hakan Saka:
    Sanırsam Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi sadece ifşa etmek ve ceza kesmek . Arifoğlu denen marka sürekli bu listedeyken , insanların sağlığıyla oynarken hala firmayı kapatmaması enteresan . ... 37 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:25:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.