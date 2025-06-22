Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın, 20 Haziran 2025 tarihli son listesi internet sitesinde yayımlandı. Firmaların yaptığı dolandırıcılıklar pes dedirtti.
Daha önce de benzer gerekçelerle ifşa edilen Arifoğlu markasının vatandaşları kandırmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı. Arifoğlu'nun tatlı kırmızı biber ürününde biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.
Ayrıca listede üç farklı çay markası da yer aldı. Ebu Said, Akboz Gıda ve Seylon markalarının Seylan tipi çaylarda renk koyulaştırmak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.
Son Dakika › Yaşam › Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış - Son Dakika
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