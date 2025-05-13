Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu ve genç basketbolcu Ömer Kutluay'ın katıldığı bir etkinlikte oyuncu Burak Özçivit'e karşı sergilediği tavır dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaştığı isimlerle samimi şekilde kucaklaşarak selamlaşan Ömer Kutluay'ın, kendisine doğru yönelen Burak Özçivit ile yalnızca tokalaşmakla yetinmesi sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yaşam › Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti - Son Dakika
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