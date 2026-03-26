Bursa\'da Çakallar Fotokapanda Görüntülendi

BURSA'da yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara ormanda dolaşan 2 çakal yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez çakallar yansıdı. 2 çakal Uludağ'da ormanda dolaşırken görüntülendi.

'ORMANIN GİZLİ DEVRİYESİ'

Görüntüler, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Ormanın Gizli Devriyesi: Altın Çakallar Fotokapanda! Fotokapanlarımız bu kez, yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan iki Altın Çakalı (Canis aureus) bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstlenirler. Kemirgen popülasyonunu dengeleyerek tarım alanlarını koruyan çakallar, sanılanın aksine utangaçtır ve insanlara saldırmaz. Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktır" mesajıyla paylaşıldı.