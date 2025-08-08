Bursa\'da Dişi Kızılgeyikler Fotokapanla Görüntülendi

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara dişi kızılgeyikler yansıdı. Ormandaki bir yamaçtan inen 3 dişi kızılgeyik, çalılıklarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlara 3 dişi kızılgeyik yansıdı.

'ÖZGÜR RUHLAR'

Ormanda yamaçtan inip, ilerleyen ve çalılıklarda bir süre otladıktan sonra gözden kaybolan dişi kızılgeyiklerin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Eşsiz güzellikleriyle kızılgeyik. Doğanın huzurlu kucağında, özgür ruhlar" sözleriyle paylaşıldı.