Bursa\'da Genç Kız Terastan Düştü

Olay, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi 56'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kader Ç., 3 katlı binanın terasında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
