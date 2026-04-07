Bursa'da Kızılgeyik Sürüsü Fotokapanda
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kızılgeyik Sürüsü Fotokapanda

07.04.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki fotokapanlar, ormanda dolaşan kızılgeyik sürüsünü görüntüledi. Doğa uyanıyor.

Bursa'da yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara, ormanda dolaşan kızılgeyik sürüsü yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kızılgeyikler yansıdı.

'DOĞA UYANDI, ZİYAFET BAŞLADI'

8 kızılgeyikten oluşan sürü ormanda dolaşıp, çalılıklarda otladı. O anlar, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Doğa uyandı, ziyafet başladı! Baharın taze filizleri arasında günün tadını çıkaran kızıl geyikler... Doğanın bu taze enerjisi hepimize huzur versin" sözleriyle paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Bursa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:59:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.