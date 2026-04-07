Bursa'da Kızılgeyik Sürüsü Fotokapanda

Bursa'da yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara, ormanda dolaşan kızılgeyik sürüsü yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kızılgeyikler yansıdı.

'DOĞA UYANDI, ZİYAFET BAŞLADI'

8 kızılgeyikten oluşan sürü ormanda dolaşıp, çalılıklarda otladı. O anlar, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Doğa uyandı, ziyafet başladı! Baharın taze filizleri arasında günün tadını çıkaran kızıl geyikler... Doğanın bu taze enerjisi hepimize huzur versin" sözleriyle paylaşıldı.