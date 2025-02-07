Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler - Son Dakika
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Yaşam

Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler

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İzleyicileriyle buluşmak için gün sayan Eşref Rüya sete çıktı. Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fotoğrafları da paylaşıldı. Dizinin kadrosunda Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi isimler de yer alıyor. Eşref Rüya, suç dünyasının kapılarını aralayan sarsıcı bir aşk hikayesi sunacak.

07.02.2025 15:15
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Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek 'Eşref Rüya' sete çıktı. Çağatay Ulusoy'un Eşref'inden ilk fotoğraflar da geldi.

Sarsıcı aşk hikayesi ile soluksuz izlenecek bir suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanan 'Eşref Rüya', seyircileri ekran başına kilitleyecek. Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler

GÖZÜ KARA EŞREF

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler
Çağatay Ulusoy\'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya sete çıktı! İşte ilk kareler - Son Dakika

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