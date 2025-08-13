Çakal Bismil’de Görüntülendi - Son Dakika
Çakal Bismil’de Görüntülendi

13.08.2025 11:59
Çakalın çiftçilere yarar sağladığı vurgulandı; biyoçeşitliliğe dikkat çekildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde koyun sürüsüne yaklaşan çakal, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Çakallar oldukça çiftçiye yararlı bir türdür. Çevredeki kemirgenleri tüketerek, çiftçimize oldukça büyük bir katkı sunmaktadır" dedi.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kurudere mahallesinde koyunlarını otlatan çoban, sürünün yanında dolaşan hayvanı fark etti. Yanına yaklaştığında bunun çakal olduğunu anladı ve o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Çakal, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Çakalların çiftçiye yararlı bir tür olduğunu belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Ülkemizin büyük bir biyoçeşitliliği var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de farklı türlerin bulunmasıyla biyoçeşitlilik yönünden göze çarptığını görüyoruz. Ülkemizde 500'den fazla kuş türü var. Bunların 170'e yakını memeli türüdür. Binlerce farklı türü bünyesinde barındıran, kıta özelliği gösteren bir coğrafyada yaşıyoruz. Diyarbakır'da farklı dönemlerde yaptığımız değerlendirmelerde kuşlarda memelilerden, sürüngenlerden yana büyük bir çeşitliliği görüyoruz. Bu bölgede Anadolu'da çok nadir görülen türlerde bulunuyor. Mesela, Anadolu Pars'ı bunlardan biridir, çakal, kurt, tilki yine bu bölgedeki farklı türler olarak karşımıza çıkar. Çakallar oldukça çiftçiye yararlı bir türdür. Çünkü çok sayıda kemirgeni avlayarak, tarlalara verilebilecek zararların önüne geçebilen çakallar, yapısı ve rengiyle, davranışlarıyla kurttan ve tilkiden bariz olarak ayrıldığını biliyoruz. Çakallar, yaşamlarında tek başına avlanırlar. Doğu'da da gördüğümüz görüntülerde tek başına avlandığını görüyoruz. Bu da demektir ki yakınlarda çakallara ait bir grup, bir aile var ve onlar o çevredeki kemirgenleri tüketerek, çiftçimize oldukça büyük bir katkı sunmaktadır" dedi.

'İNSAN YERLEŞİM BÖLGELERİ ÇAKALLARI DA ETKİLEDİ'

Vatandaşların biyoçeşitlilğe önem vermesi gerektiğini belirten Kılıç, "Son zamanlarda artan tarım alanları, sanayi alanları ve insan yerleşim bölgeleri maalesef pek çok türü etkilediği gibi çakalları da etkilemiştir. Çünkü, bunların habitatları gittikçe daralıyor, azalıyor ve ciddi tehditler var önümüzdeki dönemlerde. Dolaylı biçimde tarım ilaçları bunları olumsuz etkiliyor. Bize düşen, bu çeşitliliği koruma yönünden tedbirlere, uyarılara vatandaşlarımızın uymasıdır. Aksi takdirde bunları kaybedecek olursak, ciddi zararların artışı olacaktır ki o zaman çiftçimiz, vatandaşlarımız bundan çok daha olumsuz etkilenecektir. Hepimiz el birliğiyle bu biyoçeşitliliği koruma yönünden çalışma gösterirsek uzun yıllar bu türler, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da yaşama alanı bulacaktır. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla biz olabilecek sorunları aşabiliriz. Bu konuda, vatandaşlarımızdan beklentimiz uyarılara, uzmanların dikkat çektiği konulara uymaları ve biyoçeşitliliği koruma yönünde destek vermeleridir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

