Caretta Caretta, Kalabalık Nedeniyle Denize Dönmek Zorunda Kaldı

ANTALYA'nın Lara Sahili'nde gece saatlerinde yumurtlamak amacıyla kıyıya çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, çevresini saran insanların ilgisi nedeniyle denize geri döndü.

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Lara bölgesinde yer alan bir işletmenin önündeki sahile doğru yaklaşan deniz kaplumbağası, kıyıya çıkmak üzereyken etraftaki insanlar tarafından fark edildi. Sahile çıkan caretta carettayı gören bazı kişiler yanına giderek hayvana dokunmaya çalıştı. Yoğun ilgiden rahatsız olduğu gözlenen kaplumbağa, kıyıya tam çıkamadan denize yöneldi. Bazı vatandaşların carettaya ekmek atmaya çalıştığı görüldü. Sahile yumurtlamak amacıyla çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, kalabalık nedeniyle sahilden uzaklaştı.