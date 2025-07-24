Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında - Son Dakika
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Yaşam

Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında

24.07.2025 11:00
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Çıralı sahilinde turizm işletmeleri, tükenme tehlikesindeki caretta carettalara destek oluyor.

NESLİ tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar, Çıralı sahilinde işletmeler tarafından koruma altına alındı. Bölgedeki turizm işletmeleri, 118 yuvaya sponsor olurken, tatilcilerden saat 22.00'den sonra plajı kaplumbağalara bırakmaları isteniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı Sahili, her yıl mayıs-ekim ayları arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama ve denize ulaşma alanlarından biri olarak biliniyor. Nesli tehlikede olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde yuvalar açılmaya başlandı. Yavru kaplumbağalar denize ulaşmak için çaba sarf ederken, yavruların büyük destekçisi ise Çıralı'daki turizm işletmecileri oldu. Bu yıl 118 yuvanın tamamına sponsor olarak koruma altına alan turizm işletmecileri, yuvaları sahiplendi.

'BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ CARETTALAR'

Caretta carettaları korumak için sahiplendiklerini belirten bungalov tesis işletmecisi Derya Yavuz, Bizim için en önemlisi carettalar. Onlar buraya çok sayıda turist çekiyor. Caretta carettaların nesli tükenme tehlikesi altında. Çıralı'da bir kooperatifimiz var, bu konuda sorumluluğu üstlenmiş durumda. Kooperatif olarak yuvalara sponsor olup sahipleniyoruz. Yuvalara iyi bakmaya çalışıyoruz. Köydeki işletmeler, verdiğimiz destekle daha fazla görevli çalıştırıp daha iyi koruma sağlıyor dedi.

'ONLARIN DA YAŞAM HAKKI VAR'

Tatilcilerin de yuvaların korunması için destek verdiğini kaydeden Yavuz, Saat 22.00'ye kadar insanlar plajı kullanabiliyor. 22.00'den sonra plajı kaplumbağalara bırakmalarını söylüyoruz. Çünkü geceleri gürültü olursa, dişi kaplumbağalar yumurta bırakmadan denize dönüyor. Bu da bütün yumurtaların telef olması anlamına geliyor. Bu yüzden insanlardan ricamız, saat 22.00'den sonra plajı terk etmeleri. Onların da yaşama hakkı var. Nesilleri tükenmek üzere ve bizim desteğimize ihtiyaçları var. Burada tatil yapıyorsanız, bu sürece siz de katkı sağlayabilirsiniz. Biz zaten her zaman sahadayız, çalışan arkadaşlarımızla koordineli şekilde hareket ediyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çıralı, Turizm, Çevre, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında - Son Dakika

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