Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki - Son Dakika
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Yaşam

Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki

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Prof. Dr. Celal Şengör'ün beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.Prof. Dr. Osman Bektaş ve uzman paleosismolog ve yerbilimci Dr. Ramazan Demirtaş, Şengör'ün '''Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek'' sözlerine tepki gösterdi.

16.03.2025 19:11
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Prof. Dr. Osman Bektaş ve uzman paleosismolog ve yerbilimci Dr. Ramazan Demirtaş, Prof. Dr. Celal Şengör'ün İstanbul depremine ilişkin sarf ettiği "Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek" sözlere tepki gösterdi.

Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuş, 7'den büyük bir deprem beklendiğine işaret ederek "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak, yağmalar yaşanacak, salgın hastalıklar çıkacak. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler 'Keşke ölseydik' diyecek" sözlerini sarf etmişti.

"ZARAR VERMEKTEN BAŞKA KATKISI OLMAZ"

Şengör'ün sözleri bilim dünyasında tartışmaya yol açtı. Dr. Ramazan Demirtaş Şengör'ün yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından cevap vererek bir harita paylaştı.

Demirtaş, paylaşımında "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da" ifadelerini kullandı.

"BİLİMSEL GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMEZ"

Prof. Dr. Osman Bektaş da Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Deprem biliminin sadece somut verilerle konuşabileceğine işaret eden Bektaş, Marmara'daki fay hatlarının özelliklerine dair pek çok belirsizliğin olduğunu ifade etti.

"Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil" diyen Bektaş, "Ortalama verilerle deprem tekrarlanma süresi belirlenemez. Marmara'nın deprem tehlikesi henüz çözümlenmiş değil" ifadelerini kullandı.

Bektaş, Şengör'ün "yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacak" ifadelerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirtirken; İstanbul için en büyük tehdidin devasa bir deprem değil, orta büyüklükte bir deprem olabileceğini söyleyerek "Ana Marmara Fayı'nın bazı kısımları deprem enerjisi biriktiriyor, ancak sürünen ya da tam kayan kısımlar deprem enerjisi biriktirmez. Dolayısıyla İstanbul'u orta büyüklükte depremler tehdit edebilir" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör\'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki

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Son Dakika Yaşam Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki - Son Dakika

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