Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! İstanbul\'da orman yangınlarına karşı yeni önlem

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde orman yangınları artışa geçti. Ülkenin dört bir yanında ormanlarımız yanarken, tarlalardaki anız yangınları, felaketin boyutunun artmasında ilk sıralarda yer aldı.

İSTANBUL'DA YANGINLARA KARŞI YENİ KARAR

İstanbul'da orman yangınlarına karşı harekete geçildi. Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, anız yangınlarının ormanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığını, bu nedenle yeni karar alındığını söyledi.

VALİ GÜL: ANIZ YANGINLARI BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir.

ÇİFTÇİLER, TARLALARININ SINIRLARINI EN AZ 10 METRE GENİŞLİĞİNDE SÜRECEK

Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla, İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin; tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir."