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Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı - Son Dakika
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Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı

6 milyondan fazla kişinin öldüğü koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin, günlerdir gizemli bir salgınla baş etmeye çalışıyor. Hastanelerin dolup taşmasına neden olan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan yeni salgında korkulanın olduğunu belirten uzmanlar, özellikle çocukları etkileyen esrarengiz hastalığın antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu ve ilaçlar etki etmediği için bebeklerin ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığını duyurdu.

17.12.2023 - 12:38,  Güncelleme: 12:59
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Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin yeni bir salgının pençesinde. Kısa sürede Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalık özellikle çocukları hedef alırken, ilaçlara karşı direnç gösteren hastalık nedeniyle çocukların ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığı öğrenildi.

ÇİN YENİ BİR SALGININ ESİRİ OLDU

Son haftalarda Çin'in bazı şehirlerinde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan bir zatürre türü endişe ve korku yaratmaya devam ediyor. Çin'deki şehirlerin yanı sıra Avrupa'da da bazı ülkelerde tespit edilen salgınla ilgili yeni açıklamalar geldi. Özellikle çocukları etkileyen ve endişe yaratan salgın hastalıkla ilgili yapılan açıklamada antibiyotiklerin etkisiz kaldığı duyuruldu.

Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı

GİZEMLİ HASTALIK AVRUPA ÜLKELERİNE DE SIÇRADI

Gizemli virüsün antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilirken Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da da vakaların artmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün olayı yakından takip ettiği aktarıldı. Çin'in komşusu ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkelerinden biri olan Hindistan'da da olası bir salgına karşı teyakkuzda olunduğu duyuruldu.

Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı

1.5 YAŞINDAKİ BEBEKTE LEZYONLAR OLUŞTU

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi. California Üniversitesi'nden Zuo-Feng Zhang da, "Eğer antibiyotikler artık işe yaramıyorsa bu da hastalığın daha uzun süreceğini ve salgın riskinin artacağını gösteriyor" dedi.

Çin\'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
YORUMLAR (1)
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Koronavirüs, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı - Son Dakika
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