Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Mevzuata göre; 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlar en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkına sahip. Ancak çalışanların çoğunun bilmediği ek bir hak daha var o da yol izni.

İŞVERENE YOL İZNİ İÇİN BELGE SUNULMASI ŞART

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yıllık iznini iş yerinin bulunduğu şehir dışında geçirmek isteyen çalışanlara, belge sunmaları halinde toplamda 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilmek zorunda. NTV'nin haberine göre, bu haktan yararlanmak isteyen çalışanın, yıllık izin tarihleri kesinleştikten sonra izni geçireceği yeri belgeyle işverene sunması gerekiyor. Örneğin İstanbul'da çalışan bir kişi Marmaris'te tatil yapacaksa, konaklama yaptığı otelin faturasını ya da kiralık ev sözleşmesini işverene ibraz etmesi yeterli.

KİMSE BU HAKKINI BİLMİYOR

Uygulamada ise yol izni kullanan çalışan sayısı yok denecek kadar az. Çoğu çalışan, izinlerini hafta sonlarıyla birleştirerek toplamda 9 gün dinleniyor. Ancak 4 günlük yol izni de eklenirse, bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN KAPSAMINDA

Yol izni, ücretsiz izin kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bu sürede maaş ödenmemesi bir zorunluluk değil. İşveren isterse iyi niyet kapsamında bu süreye ücret de dahil edebiliyor. Yasa gereği işverenin yol izni talebini geri çevirme hakkı bulunmazken, çalışanların bu hakkı kullanabilmesi için belge sunmaları şart.