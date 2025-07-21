Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
21.07.2025 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatili döneminde milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'ne göre şehir dışında tatil yapacak çalışanlara 4 güne kadar ücretsiz yol izni hakkı tanıyor. Belge sunan çalışanlara verilen bu hakkı çoğu çalışan bilmiyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya başladı. Mevzuata göre; 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlar en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkına sahip. Ancak çalışanların çoğunun bilmediği ek bir hak daha var o da yol izni.

İŞVERENE YOL İZNİ İÇİN BELGE SUNULMASI ŞART

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yıllık iznini iş yerinin bulunduğu şehir dışında geçirmek isteyen çalışanlara, belge sunmaları halinde toplamda 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilmek zorunda. NTV'nin haberine göre, bu haktan yararlanmak isteyen çalışanın, yıllık izin tarihleri kesinleştikten sonra izni geçireceği yeri belgeyle işverene sunması gerekiyor. Örneğin İstanbul'da çalışan bir kişi Marmaris'te tatil yapacaksa, konaklama yaptığı otelin faturasını ya da kiralık ev sözleşmesini işverene ibraz etmesi yeterli.

KİMSE BU HAKKINI BİLMİYOR

Uygulamada ise yol izni kullanan çalışan sayısı yok denecek kadar az. Çoğu çalışan, izinlerini hafta sonlarıyla birleştirerek toplamda 9 gün dinleniyor. Ancak 4 günlük yol izni de eklenirse, bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN KAPSAMINDA

Yol izni, ücretsiz izin kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bu sürede maaş ödenmemesi bir zorunluluk değil. İşveren isterse iyi niyet kapsamında bu süreye ücret de dahil edebiliyor. Yasa gereği işverenin yol izni talebini geri çevirme hakkı bulunmazken, çalışanların bu hakkı kullanabilmesi için belge sunmaları şart.

İş Dünyası, Ekonomi, Tatil, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür:
    ülkede herşey katakulle ile oluyor hakkımı bilmeye gerek olmaz gerçekten hakkıyla yönetenler olsa ama sitede farkında yönetimden tut en küçük yöneticiye kadar toplumun yvşak olduğunun o yüzden editör uyarmış 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı’dan ’’orman yangını’’ uyarısı Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı'dan ''orman yangını'' uyarısı
Yasak aşk kanlı bitti 20 yaşındaki kızı kaçıran evli adamın iki kulağını kestiler Yasak aşk kanlı bitti! 20 yaşındaki kızı kaçıran evli adamın iki kulağını kestiler
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Kocasını öldüren kadın ifadesinde nedenini anlattı Kocasını öldüren kadın ifadesinde nedenini anlattı
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Hande Yener’in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş Hande Yener'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş

08:31
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz
Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
07:09
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
05:19
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
16:58
Galatasaray’dan 10 milyon euro istemişti Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe’yi seçti
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
16:49
“Ayağıma bastın“ tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
"Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
16:34
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
16:23
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
16:16
İtalyanlar duyurdu Morata’dan yeni takımına 4 yıllık imza
İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
16:13
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
16:11
Feci ölümün kamera kaydı Damper kapağı başına çarptı
Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
16:06
Kriz çıktı Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
15:50
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
15:43
Hande Yener’in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş
Hande Yener'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 09:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.