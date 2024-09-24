Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel\'e sahip çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayından 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıkarak mahkeme kararı için "Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" dedi.

24.09.2024 16:13
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Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayına ilişkin görülen davada karar dün çıktı. Dehşete düşüren olayda baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapse mahkum edildi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, çocuğa cinsel istismardan 18 yıl hapis cezası alan Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı.

"BU CEZA İSLAM'A VE KUR'AN ŞERİ'ATİNE..."

Mahkemenin kararına isyan eden Cüppeli, "Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki deliller muvacehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezanın reva görülmesi İslam'a ve Kur'an şeri'atine muhalif olan bir yaptırımdır" dedi.

"ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR MUSİBET ÇÖKECEK"

Açıklamasının devamında vatan hainlerinin serbestçe dışarıda dolaştığına vurgu yapan Cübbeli, "Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan haini ve sabıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftiraya kurban giden Yusuf Hocaefendi'ye reva görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KIZIN KEMİK YAŞI TESPİT EDİLMELİ"

Bu kararın Yargıtay'da düzeltilmesi gerektiğini belirten Cübbeli, "Kızının kemik yaşının tespit teklifinin dahi kabul görmeyip delilleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insafsızların cevrine kurban giden hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış kararın Yargıtay'da düzeltilmesini, talep edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirayı kuranların teşhir edilmesini insaf ehli hâkimlerden bekler ve Cenab-ı Mevla'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebat ve sıhhat-u afiyet ve taze hayat bahşetmesini niyaz ederim" sözlerine yer verdi.

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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bayram ÖZSOY:
    ulkenin basına bela olan pedofilinler 126 29 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Ne diyorsun sen hoca!!! Artık Devletin mahkeme kararlarına adalete bile laf ediyorsunuz pes 106 33 Yanıtla
  • Muhammet N.N:
    Kemik yaşı 10 olsa kabul mü ? Ne saçma düşünce. 103 21 Yanıtla
  • Mustafa Dağdaş:
    Hadi lenn sanki dünya sizin etrafınızda dönüyor 69 17 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Bunların geçim kaynakları vs hepsi incelensin… Böyle bir süreç olamaz.. İnsanları Din üzerinden sömürmekden baika birşey değil ! Ama bizim İnsanımızda Cahillikde ön safda koşuyor… Kardeşim Dini Bunlardan değil ; En büyük Delil Kur’an-ı Kerim Üzerinden Öğrenin… Gavura Laf edip Mercedesler Audıler üzerinde gezenlerden Korkun ! 69 14 Yanıtla
  • Deutschland:
    ve bunu bu adam cidden söyledi ve hala bu ülkede yaşıyor şaka değil gerçek ülkemizin durumu bu 52 13 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay:
    Yanmayan kefen ve terlik satinca uzak durmustum bu adamdan, ne kadar dogru bir karar verdigimi simdi daha iyi anladim 47 15 Yanıtla
  • yakup suri :
    kendi çocuğu olsa ne derdi acaba bu hurafeci 37 8 Yanıtla
  • serkan keskin:
    la havle vela kuvvet 35 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    NE DESEN BOŞ 27 3 Yanıtla
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