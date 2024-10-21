MALATYA'nın Darende ilçesinde dünya genelinde nesli koruma altında olan su samuru görüntülendi.
Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi'ndeki Şuhul Deresi'nde su samuru görüntülendi. Günpınar Vadisi Koruma Derneği tarafından kurulan fotokapan objektiflerine takılan su samuru gece saatlerinde kıyıya yaklaşıp yiyecek aradı. Kısa bir süre kıyı kenarında yiyecek arayan su samuru tekrar Şuhul Deresi'ne dalarak gözden kayboldu.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Son Dakika › Yaşam › Darende'de Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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