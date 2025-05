Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Serkan Güngör:

oyle yoldan gecene gel bi olcelimli bi ciddiyet mi olur.. once alt yapiyi hazirlarsin onlarca insan randevu aliyor hastane ya da aile hekimliklerinden vs oradan donelerin vs olur.. bi ve bunun gibi yollarla doneni fazlalastirirsin ha hic olmadi bu tc ye gore randevu sistemi ayarlarsin belli bir yas skalasi ile asamali vsvsv du bakim bi olcem kilon ne me kadar 1940 30 50 vs kafasi