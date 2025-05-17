Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin - Son Dakika
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Yaşam

Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Sağlık Bakanlığı'nın meydanlarda başlattığı boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçüm uygulaması kamuoyunda tartışma yarattı. Fazla kilolu bireylerin tespit edilerek sağlık merkezlerine yönlendirilmesini amaçlayan programı eleştiren Demet Akalın, uygulamanın mahremiyet ihlali olduğunu savunarak ''Rica ediyorum bu saçma uygulamaya son verin'' dedi.

17.05.2025 12:27
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Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı yeni sağlık taraması uygulaması, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bakan Kemal Memişoğlu'nun duyurusuyla birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan program kapsamında sağlık personeli, kamusal alanlarda isteyen vatandaşlara boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapıyor. Uygulamanın amacı; fazla kilolu bireyleri belirleyerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirmek, ardından diyetisyenler aracılığıyla beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunmak. Vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen program, birçok ilde meydanlarda aktif şekilde yürütülmeye başlandı.

Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

"RİCA EDERİM SON VERİN"

Ancak bu yeni uygulama, toplumun bazı kesimlerinden eleştiri aldı. Tepkisini dile getirenler arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın da yer aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akalın, uygulamayı şu sözlerle eleştirdi, "Gecen bir süre zarfında aşırı kilo almıştım. Çekinip havluların arkasına saklanıyordum plajlarda! Rica ediyorum bu saçma uygulamaya son verin, herkesin içinde sen şişmansın demek gerçekten onur kırıcı."

Sağlık Bakanlığı, Demet Akalın, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mert kursun :
    sanane dangalak sanamı soracaz lale 22 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    soyunurken bunlar hiç aklınıza gelmiyor konu sağlık oluncamı aklınıza geldi 18 5 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    herşeye maydanoz oluyor bişeyede karışma be arkadaş 19 4 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    güzel bir uygulama neden son versinler kilolu olmak neden onur kırıcı olsun ne güzel kilo verdirecek bir diyetle daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmaya çalışıyolar ... 12 0 Yanıtla
  • Vedat Tekin:
    Kes sesini 6 0 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Hayır kendisine denk gelirse gerçekler ortaya çıkacak ondan, fotoshop yapamayacak 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    demet hanim merhaba, ricaniz isleme alinmistir. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    oyle yoldan gecene gel bi olcelimli bi ciddiyet mi olur.. once alt yapiyi hazirlarsin onlarca insan randevu aliyor hastane ya da aile hekimliklerinden vs oradan donelerin vs olur.. bi ve bunun gibi yollarla doneni fazlalastirirsin ha hic olmadi bu tc ye gore randevu sistemi ayarlarsin belli bir yas skalasi ile asamali vsvsv du bakim bi olcem kilon ne me kadar 1940 30 50 vs kafasi 0 0 Yanıtla
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