Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar - Son Dakika
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Yaşam

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar

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Güngören Belediyesi, tek bina yapacaklara bir, kentsel dönüşümde birleşenlere iki ilave kat hakkı tanıyan yeni bir imar kararı aldı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in açıkladığı karar, "Deprem riskine rağmen bina yükseltiliyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

17.05.2025 10:15  Güncelleme: 10:22
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İstanbul'un deprem gerçeği her geçen gün kendini daha fazla hissettirirken, Güngören Belediyesi'nin aldığı yeni imar kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in belediye meclisinde açıkladığı düzenlemeye göre, bölgede tek başına bina yapmak isteyenlere bir, komşu binalarla birleştirilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda ise iki ilave kat hakkı tanınacak.

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
Güngören'in havadan çekilmiş fotoğrafı...

CUMHURBAŞKANI "YATAY MİMARİ" DİYOR AMA...

Bu karar, uzmanların ve vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya ve yerel platformlarda çok sayıda kullanıcı, İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde bu tür uygulamaların "daha fazla risk" anlamına geleceğini savundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı "yatay mimari" çağrısına atıf yapılarak, kararın bu anlayışla çeliştiği dile getirildi.

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar

TRAFİK VE ALT YAPI HAZIR MI?

Şehir plancıları ve mimarlar odası yetkilileri de ilave kat izninin kentsel dönüşümü hızlandırmak yerine, yapı yoğunluğunu artırarak trafik, altyapı ve afet risklerini derinleştirebileceğini vurguluyor. Kararın uygulanabilirliği ve olası sonuçları önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Özellikle deprem uzmanlarının, bu tür kararların olası etkilerine dair değerlendirmeleri merakla bekleniyor.

Vatandaşlardan gelen bazı yorumlar ise oldukça netti;

  • Depremi unutuyorsunuz
  • Erdoğan yatay mimari derken siz neden hala bina yükseltme peşindesiniz?
  • Dönüştürün ama yükseltmeyin.
  • Artı kat hakkı veriyorsunuz ama ilçenin alt yapısı ve trafiğinden hiç bahsetmiyorsunuz.
  • İstanbul artık yaşanmaz bir kent oldu. Bu ısrarınız niye?
Deprem ile yüzleşen İstanbul\'da Güngören Belediyesi\'nden akıl almaz karar

Bünyamin Demir, Güngören, İstanbul, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aydın Yılmaz:
    Bir bina 5 katlı ve 5 daire müteahhit dönüşüm için 3 daire istiyor. bu durumda geri 2 daire kalıyor. herkes dairesini isterse bu işin içinden çıkılmıyor. ileve kat bu gibi yapılarda uygulanabilir. Yoksa kimse evini kaybetmek istemez. Bu yüzden kimse kentsel dönüşüme katılmıyor. 20 2 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Güzel bir karar, bunu İBB.de Eko yapsaydı alkislamaktan avuclarınız kabarırdı.İlcenin belki tümü kaçak, depreme karşı dayanıklı yapı yapılması niye sizi rahatsız ediyor.İnsanlarin ölmesini destekliyorsunuz bu haberi yaparak 15 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu Allahci bademlerin gizli Allahı para ve ranttır 6 15 Yanıtla
  • serkan mermer:
    AKP yi ve destekleyen kimseyi sevmem ama adamın yaptığı doğru. binlerce binada ki onbinlerce daire sahibi maddi imkansızlık yüzünden yeni inşaat giremiyor ve müteahhit lerde kat sayısı yetmediği için dairem sahiplerinden para talep etmeden hiç bir işe girmiyor. şimdi bu iş daha kolay olacak. yüksek bina zayıf bina demek değildir. 11 3 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    youtube den çıkmayan belediye başkanından ne beklenir başka 3 11 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    15 oda altı otelleri/konaklama yeri kapanmalı. Yabancıya kimse evini kiraya vermemeli! Cezası ağır olmalı. İstanbuldaki sanayi bölgeleri taşınmalı. Çok basit ya, yabancılar gidecek, sanayi ve fabrikaları marmara dışına atacaksın olacak bitecek! 0 0 Yanıtla
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