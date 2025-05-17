Deprem ile yüzleşen İstanbul\'da Güngören Belediyesi\'nden akıl almaz karar

İstanbul'un deprem gerçeği her geçen gün kendini daha fazla hissettirirken, Güngören Belediyesi'nin aldığı yeni imar kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in belediye meclisinde açıkladığı düzenlemeye göre, bölgede tek başına bina yapmak isteyenlere bir, komşu binalarla birleştirilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda ise iki ilave kat hakkı tanınacak.

Güngören'in havadan çekilmiş fotoğrafı...

CUMHURBAŞKANI "YATAY MİMARİ" DİYOR AMA...

Bu karar, uzmanların ve vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya ve yerel platformlarda çok sayıda kullanıcı, İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde bu tür uygulamaların "daha fazla risk" anlamına geleceğini savundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı "yatay mimari" çağrısına atıf yapılarak, kararın bu anlayışla çeliştiği dile getirildi.

TRAFİK VE ALT YAPI HAZIR MI?

Şehir plancıları ve mimarlar odası yetkilileri de ilave kat izninin kentsel dönüşümü hızlandırmak yerine, yapı yoğunluğunu artırarak trafik, altyapı ve afet risklerini derinleştirebileceğini vurguluyor. Kararın uygulanabilirliği ve olası sonuçları önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Özellikle deprem uzmanlarının, bu tür kararların olası etkilerine dair değerlendirmeleri merakla bekleniyor.

Vatandaşlardan gelen bazı yorumlar ise oldukça netti;