Dereye Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Dereye Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Dereye Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde yürüyüş yapanların gördüğü yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarılarak Rize Belediyesi'nin bakım evine teslim edildi.

17.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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RİZE'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Güneysu Deresi kenarında yürüyüş yapanlar, suda yavru bir kedinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, deredeki taşın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için merdivenle aşağı indi. Balıkçı kepçesiyle yakalanan kedi, dereden çıkarıldı. Islanmış halde kurtarılan kedi, ekipler tarafından Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yavru kedinin kurtarılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Mehmet Can PEÇE - Kamera: GÜNEYSU(Rize),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Dereye Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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