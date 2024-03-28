Diyarbakır\'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi

DİYARBAKIR'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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