Diyarbakır'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi

Diyarbakır\'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi

Diyarbakır'da bir ilkokulda öğrencilerin sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini karıştırması sonucu açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.03.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
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DİYARBAKIR'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi - Son Dakika
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