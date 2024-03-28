Diyarbakır\'da temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu 16 öğrenci gazdan etkilendi

Down Sendromlu Bilal, Mahallenin Gönüllü Muhtarı Oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde yaşayan Down Sendromlu Bilal Büyük, yerel seçimler öncesi muhtar adayı olamamasına rağmen mahallelinin gönüllü muhtarı oldu. Bilal'in seçim çalışmalarına başlamasıyla birlikte mahalle halkı da ona tam destek veriyor. Bilal'in en büyük projesi ise iş ve ekmek vermek.