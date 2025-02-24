Doğaseverler Yaban Hayvanları İçin Ekmeği Bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Doğaseverler Yaban Hayvanları İçin Ekmeği Bıraktı

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup doğasever, Zernaki Tepe'ye tırmanarak kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekmek bıraktı.

24.02.2025 10:20
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VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup doğasever, Zernaki Tepe'ye tırmanıp, yaban hayvanları için ekmek bıraktı.

Erciş Trekking Derneği'ne üye bir grup doğasever, ilçenin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Zernaki Tepe'ye tırmanış gerçekleştirdi. 20 kişiden oluşan doğesever grup, karda bata çıka yürüyerek tepeye ulaştı. Doğaseverler, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yaşam alanlarına ekmek bıraktıktan sonra geri döndü.

Trekking Derneği sorumlusu Elif Hançer, olumsuz hava koşullarına rağmen yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Zernaki Tepe'ye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında yanımızda getirmiş olduğumuz ekmekleri yaban hayvanları için doğaya bıraktık. Hayvanlarının aç kalmaması için bu faaliyetimizi gerçekleştirdik" dedi.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Doğaseverler Yaban Hayvanları İçin Ekmeği Bıraktı - Son Dakika

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