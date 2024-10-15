Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf\'ta rüzgar terse döndü

Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak gıda sektöründe denetimler gerçekleştirerek halk sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuna açıklıyor. Son listede yer alan Köfteci Yusuf da büyük bir şok yaşadı. Şubat ayında yapılan denetimlerde, zincir restoranın bazı şubelerinde ürünlerine domuz eti karıştırıldığı tespit edildi.

ŞUBESİ DOLUP TAŞTI

Ülke genelinde 42 ilde toplam 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'a haksızlık yapıldığını düşünen vatandaşlar, firmanın şubelerine gidip yemek yiyerek desteklerini açıkça ilan etti. Çekilen bir görüntüde firmanın şubelerinden birinin tıka basa dolduğu görüldü. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yusuf iyi reklam yaptı", "Hayretler içerisindeyim", "Bence Yusuf'u kuyuya attılar ama halk çıkaracak" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN "KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalara "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus" sözleriyle dahil olmuştu.