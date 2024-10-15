Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları deşifre etmesinin ardından ülke gündeminin zirvesine oturan Köfteci Yusuf'un şubeleri adeta dolup taşıyor. Son olarak şubenin firmalarından birinde çekilen görüntüyü izleyenler "Rüzgar tersine döndü" demekten kendini alamadı.

15.10.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak gıda sektöründe denetimler gerçekleştirerek halk sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuna açıklıyor. Son listede yer alan Köfteci Yusuf da büyük bir şok yaşadı. Şubat ayında yapılan denetimlerde, zincir restoranın bazı şubelerinde ürünlerine domuz eti karıştırıldığı tespit edildi.

ŞUBESİ DOLUP TAŞTI

Ülke genelinde 42 ilde toplam 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'a haksızlık yapıldığını düşünen vatandaşlar, firmanın şubelerine gidip yemek yiyerek desteklerini açıkça ilan etti. Çekilen bir görüntüde firmanın şubelerinden birinin tıka basa dolduğu görüldü. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yusuf iyi reklam yaptı", "Hayretler içerisindeyim", "Bence Yusuf'u kuyuya attılar ama halk çıkaracak" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN "KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalara "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus" sözleriyle dahil olmuştu.

Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf\'ta rüzgar terse döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Muhammed Güldoğuş:
    Bir millet uyanıyor 92 11 Yanıtla
  • orko Şato:
    israile ticareti kes, burger king acilisini yapma, turk markalarindan elini cek kinsenin bu hukumete guveni kalmadi 83 16 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Vatandaş kuruma güven miyor demek ki Vatandaş artık herşeyin farkında 86 12 Yanıtla
  • veysel özger:
    KİM NE DERSE DESİN YERLİ MARKAMIZ GURUR KAYNAGIMIZ DOMUZ ETİ VAR DİYENDE MC DONALDS GİTSİN.. 70 7 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Çökmelere izin yok Allah'ın izniyle... 71 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Çünkü haraç vermeyi red ettiği için olduğunu herkes biliyor artık millet Ekepenin yalanlarına inanmıyor 59 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hayırlı işler 46 5 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    Haramlar bellidir, helaller bellidir şüpeliden de uzak durun derler büyükler... 37 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Afiyet olsun 15 2 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    SENARYO 2 YENİ BÖLÜMLER 11 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.