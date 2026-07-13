Donör Oğuldan Babaya Karaciğer Nakli, Acı Son

1) ASTSUBAY OĞLUNUN DONÖR OLDUĞU POLİS MEMURU ÖLDÜ

BURSA'da, astsubay Emre Gülşen'in donörlüğü ile karaciğer nakli olan polis memuru babası Bülent Gülşen (53), hayatını kaybetti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yıllık polis memuru Bülent Gülşen, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki özel hastanede tedavi altına alındı. 3 çocuk babası olan Gülşen'in, oğlu astsubay Emre Gülşen'in donör olmasıyla, 9 Temmuz'da karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından 11 Temmuz'da ise aniden rahatsızlanan Gülşen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bülent Gülşen'in cenazesi, uçakla Gaziantep'e getirildi. Gülşen'in İslahiye ilçesindeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ndeki cenazesine; İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, meslektaşları, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Bülent Gülşen, kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Hanağzı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.