Down sendromlu genç bir günlüğüne zabıta oldu - Son Dakika
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Yaşam

Down sendromlu genç bir günlüğüne zabıta oldu

Down sendromlu genç bir günlüğüne zabıta oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Down sendromlu Mustafa Erol, en büyük hayali olan zabıta olma fırsatını yakaladı. Erol, zabıta üniforması giyerek esnafı denetledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

27.08.2024 15:16
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Down sendromlu Mustafa Erol (31), en büyük hayali olan bir günlüğüne zabıta oldu. Elinde telsizle esnafı denetime çıkan Erol, tebessümle karşılandı.

Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Yeni Mahalle Muhtarı Serpil Şengül, ilçede yaşayan ve zabıta olma hayali kuran Down sendromlu Mustafa Erol'un bu durumunu Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, araç ile Erol'u evinden alarak belediye binasına getirdi. Burada Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Erol, kendisine hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle devriyeye çıktı.

Zabıta aracına binerek eline aldığı telsiz ile denetime çıkan Mustafa Erol, Gölcüklü esnaf tarafından da tebessümle karşılandı. Elinde çiçekler ile esnafı denetleyen Erol, onlarla ve zabıta ekipleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Erol, kendisinin bu isteğini yerine getiren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Down sendromlu genç bir günlüğüne zabıta oldu - Son Dakika

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