Düğünde Para Yeleği Şaşkınlık Yarattı

BURDUR'daki düğünde takı merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildi.

Kentte oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki takı merasimi dikkat çekti. Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi. Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı.