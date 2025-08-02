Düğünde Tavuk Pirzola Şaşkınlığı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kebapçı Doğan Gündeş, dünya evine giren kardeşi Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş, düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı. Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)