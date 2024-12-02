Dünya Engelliler Günü\'nde Eğlenceli Etkinlik

Yaşam

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler üniversite öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Isparta'da engelli bireyler ve aileleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 25 engelli birey, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü'ndaki tatlı, meyve atölyesi ve çiçek atölyesini ziyaret etti. Engelli bireyle üniversite öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/ EĞİRDİR,