Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi

ABD'de yaşayan 'Pugsley Addams' isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en uzun kuyruklu kedisi' ünvanını kazandı.

28.03.2025 16:55
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ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, 'dünyanın en uzun kuyruklu kedisi' ünvanını kazandı.

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley'nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi. Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley'nin kuyruk rekoru tescillendi.

Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

46,99 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Pugsley'nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

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