Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Düzce 'de duygu dolu bir sosyal deneye daha imza atıldı.

Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen Anıtpark Meydanına yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakıldı. Meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istendi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ağırlığı kaldırmak için yardıma gelen vatandaşlara, ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istendi. Yardıma gelenlere; Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı.

Seyit onbaşının gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın savaşın seyrini değiştirdiğini dile getiren vatandaşlar; "Seyit Onbaşı ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O dönemin ruhu ve iman gücü ile kazanılmış bir savaştı. Kelimelerle ifade edilecek bir olay değil. Normal şartlarda bir insanın kaldırabileceği bir yük değil, insan duygulanıyor, şuan çok duygulandık" ifadelerini kullandılar.