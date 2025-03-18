Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi - Son Dakika
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Yaşam

Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

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Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Düzce'de yapılan sosyal deney ile duygulandırdı. Zaferin 110. yıl dönümünde Anıtpark Meydanına yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakıldı ve vatandaşlardan bu ağırlığı kaldırmaları için istendi. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deney, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

18.03.2025 10:20
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Düzce 'de duygu dolu bir sosyal deneye daha imza atıldı.

Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen Anıtpark Meydanına yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakıldı. Meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istendi.

Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ağırlığı kaldırmak için yardıma gelen vatandaşlara, ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istendi. Yardıma gelenlere; Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı.

Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi

Seyit onbaşının gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın savaşın seyrini değiştirdiğini dile getiren vatandaşlar; "Seyit Onbaşı ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O dönemin ruhu ve iman gücü ile kazanılmış bir savaştı. Kelimelerle ifade edilecek bir olay değil. Normal şartlarda bir insanın kaldırabileceği bir yük değil, insan duygulanıyor, şuan çok duygulandık" ifadelerini kullandılar.

Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    250 bin dolara ev al vatandaş ol. ben de duygulandım şu anda. 0 1 Yanıtla
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Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
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